A cinco meses da eleição, Castro anuncia pacote de obras no Rio

É o mesmo roteiro toda eleição. Com a campanha na porta, o governante de turno começa a fazer anúncios de obras e promessas de melhorias ao eleitorado. Veja Cláudio Castro, governador do Rio. Nesta semana, ele lançou um pacote milionário de obras de infraestrutura em municípios no interior do estado.

A visitar a região, Castro até discursou: “O estado que temos hoje parou de olhar só para a capital e passou a cuidar com atenção do interior. Não é só fazer obras, é entender a mudança que ela vai causar na vida das pessoas. Não tenho dúvida de que cada vez mais as cidades afastadas da Região Metropolitana estão avançando em desenvolvimento social, melhorando a realidade da população”.