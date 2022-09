A carta entregue por empresários da aviação para Lula

Empresários do turismo se reuniram em São Paulo com Lula nesta terça. Entre os executivos estava o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Eduardo Sanovicz, que entregou uma carta ao candidato petista com uma série de demandas do setor.

Uma das principais reivindicações é o fim da tributação sobre o querosene de aviação (QAV), componente fundamental do combustível usado em aeronaves.

“O Brasil é o único país do planeta que tributa o QAV. Esses debates têm de ser travados aqui para voltarmos a oferecer condições muito melhores aos consumidores brasileiros”, afirmou Sanovicz.

Os signatários da carta também sugerem políticas públicas para o desenvolvimento e uso do combustível sustentável de aviação. Para o presidente da organização, a alternativa possibilita que a aviação brasileira não dependa do mercado internacional.

“O Brasil tem estrutura, tem pesquisa, universidade e a Embrapa capazes de transformar isso num vetor de mudança, de nos descolar dessa política de precificação internacional”.

A Associação ainda solicita um contexto favorável para o setor. Com isso, os empresários esperam competir de forma mais igualitária com as companhias aéreas estrangeiras.

“Uma demanda que temos é a de construir no Brasil um ambiente de custos, regras e tributos semelhante ao que vive a aviação mundial. Queremos as mesmas condições de competir que têm empresas americanas, europeias e asiáticas”, acrescentou.

A carta já foi entregue a Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) e a Junta de Representantes das Companhias Aéreas Internacionais do Brasil (JURCAIB) também assinam o documento.