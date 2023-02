A carta do movimento negro brasileiro a Lula e Biden

Dez organizações da sociedade civil ligadas ao movimento negro entregaram nesta quarta uma carta com reivinidcações aos presidentes Lula e Joe Biden. Os chefes de Estado vão se encontrar na próxima sexta, em Washington.

O texto pede uma “retomada inclusiva” de ações conjuntas entre o Brasil e os Estados Unidos para o combate ao racismo. As iniciativas foram oficializadas no Japer (sigla em inglês para Eliminação da Discriminação Étnico-Racial e a Promoção da Igualdade), documento assinado em 2008.

As entidades do movimento negro também incluiram na carta um diagnóstico sobre as barreiras enfrentadas para implementar as medidas, 15 anos após o compromisso firmado pelos dois países.

Como mostrou o Radar, a ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, vai fazer parte da comitiva brasileira que viaja aos Estados Unidos nesta quinta.

Leia a carta enviada aos presidentes

