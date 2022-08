A carta do Ministério Público aos presidenciáveis

Integrantes dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal vão discutir nesta semana uma carta a ser enviada aos candidatos à Presidência da República.

O texto deve afirmar que as carreiras do MP têm compromisso com a instituição e a sociedade.

A carta foi elaborada pelo promotor Manoel Murrieta, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e será discutida no 15º Congresso Estadual do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

O texto final será divulgado na sexta, dia do encerramento do evento.