A candidatura de Marinho ao Senado e a barganha de Valdemar

Senador eleito pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho terá uma conversa nesta tarde com Valdemar Costa Neto, o chefe do PL. A candidatura de Marinho a presidente do Senado virou uma obra de ficção desde que os bolsonaristas invadiram e depredaram o Congresso, o Planalto e o STF.

Bolsonarista, Marinho teria, segundo aliados, disposição para levar o projeto até o fim, desafiando Rodrigo Pacheco na eleição em fevereiro. O problema do senador é que seu partido já desembarcou da aventura. Costa Neto sabe que perderá espaço na Mesa Diretora se disputar e perder a eleição para Pacheco. No Congresso, onde os espaços de poder são importantes para garantir visibilidade aos mandatos parlamentares, o exílio — nada de comando de comissões importantes, cargos na mesa ou relatorias — é o castigo imposto pelos vencedores ao grupo perdedor na disputa pelo comando do Legislativo.

O movimento em curso nestes dias, portanto, é o mesmo visto em outras disputas pelo comando da Casa. Valdemar e Marinho vão usar a candidatura como instrumento de barganha na composição que já está em curso com o grupo de Pacheco no Senado. O PL tem a maior bancada, mas não tem hoje todos os votos para garantir a derrota de Pacheco. Vai negociar a partilha de cargos e de poder para depois retirar a candidatura e apoiar o grupo majoritário na Casa.