A campanha de Ricardo Nunes e o impacto de Pablo Marçal na disputa em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites.

A campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) terá, nesta semana, novas pesquisas para medir o impacto do pré-candidato Pablo Marçal (PRTB) na disputa em São Paulo.

Os aliados do prefeito já começam a enxergar fatos positivos na presença de Marçal na disputa. “Além de ter mais arrasto nas redes sociais, ele deve bater com mais vigor em Guilherme Boulos, o que acabará beneficiando o prefeito”, diz um aliado.

Como Bolsonaro já firmou a parceria com Nunes, o avanço de Marçal nas pesquisas, por ora, não mexe tanto com os nervos dos aliados do prefeito.