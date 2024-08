A busca do Itamaraty por novo posto para o embaixador expulso da Nicarágua

Duas semanas após a expulsão do embaixador do Brasil da Nicarágua pelo ditador Daniel Ortega, o Itamaraty está à procura de um novo posto para o diplomata.

Breno de Souza da Costa aguarda pela definição do seu destino no Brasil. Ele foi aprovado pelo Senado para chefiar a Embaixada do Brasil em Manágua no final de 2021.

Em resposta ao ato de Ortega, o presidente Lula expulsou a embaixadora da Nicarágua no Brasil, Fulvia Patricia Castro Matu, no último dia 8.