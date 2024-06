Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes critica o repasse do governo Lula ao projeto de cozinhas solidárias na capital.

Recentemente, uma portaria do Ministério do Desenvolvimento Social especificou que o governo federal pagaria meros R$ 2,40 por refeição servida no projeto.

“Isso é metade de um pão com manteiga”, diz o prefeito paulistano.