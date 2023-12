A bomba de fim de ano para o governo no Carf

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dos 80 conselheiros que representam a Fazenda no Carf, 39 auditores-fiscais da Receita Federal vão apresentar suas renuncias ao presidente do colegiado nesta quarta-feira. O ato é um protesto da categoria contra o descumprimento do governo em relação ao acordo firmado em 2016.

Com a greve dos auditores-fiscais, apenas neste primeiro mês, a 1ª turma do Conselho Superior do Carf deixou de julgar, segundo a categoria, processos que ultrapassam 10,8 bilhões de reais.

Os auditores cobram acordos feitos entre o governo federal e a categoria. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a se comprometer com a solução do problema, mas o orçamento está na iminência de ser votado sem que o assunto seja equacionado.

“O decreto segue com as travas. Se essa situação se arrastar para 2024, a situação fiscal do país vai piorar muito, o arcabouço corre riscos desnecessários e a lamentavelmente a cobrança virá sobre o ministro Haddad. Ele precisa decidir o que fazer”, afirma o diretor da Unafisco Nacional George Alex de Souza.