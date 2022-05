A beleza da diversidade na Festa do Azeite de Oliva no RS

Em sua primeira edição, a Festa do Azeite de Oliva, no Rio Grande do Sul, celebrou a safra recorde do produto. Em um exemplo de diversidade, a rainha, a princesa e a Miss Simpatia escolhidas são todas negras: com 172.000 votos, foram eleitas como rainha, Karine Trindade, como princesa, Ana Constante e como Miss Simpatia, Bruna Meireles.

No último ano, a produção das oliveiras gaúchas mais do que dobrou — passou de 202.000 litros, em 2021, para 448.500 litros neste ano, diz a Secretaria da Agricultura.

O evento, celebrado no último final de semana em Caçapava do Sul — berço da olivicultura no estado — foi lançado com tanta importância, que o governo do Estado transferiu os trabalhos simbolicamente para a cidade na sexta-feira, 27.

Despacharam do município, além do governador Ranolfo Vieira Jr, os secretários Domingos Velho Lopes (Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), Edson Brum (Desenvolvimento Econômico), Raphael Ayub (Turismo) e Beatriz Araujo (Cultura).

O vice-presidente da República General Mourão e outras autoridades também estiveram presentes.

Continua após a publicidade