A barca eleitoral dos ministros de Bolsonaro vai partir

O Diário Oficial da União desta quinta-feira virá carregado de nomes do ministério de Jair Bolsonaro. Todas as figuras que estão no governo e irão disputar as eleições serão exoneradas.

Jair Bolsonaro fará uma cerimônia de despedida dos ministros que deixarão o governo para disputar as eleições. A solenidade ocorrerá no Salão Nobre do Palácio do Planalto a partir de 10h.