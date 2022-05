A artilharia de Doria para derrubar o plano tucano contra sua candidatura

Alvo de fogo amigo no PSDB, João Doria reuniu pareceres de três importantes advogados que asseguram seu direito, como vencedor das prévias, de ser o candidato tucano ao Planalto.

Os adversários do ex-governador de São Paulo no tucanato tentam impedir que Doria lance sua candidatura mesmo sem uma aliança com o MDB de Simone Tebet. Ele aposta no peso das prévias do partido, que consumiram mais de 12 milhões de reais em recursos públicos e confirmaram a escolha do seu nome como presidenciável da sigla. Mais de 40.000 filiados votaram no processo, que parte da sigla quer agora desprezar.