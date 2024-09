A aposta milionária de Guilherme Boulos no Facebook

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com 65,6 milhões de reais em caixa até agora, Guilherme Boulos é o segundo candidato em todo o país que mais gastou com impulsionamento de conteúdos no Facebook nessas eleições. O deputado federal perde apenas para o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que gastou 75.000 reais a mais.

Até este sábado, ele já registrou 2,4 milhões de reais em despesas com a rede social — cerca de sete vezes a mais que os 335.000 reais gastos nos dois turnos do pleito de 2020 pelo próprio candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo.

O valor pago pela campanha de Boulos para impulsionar conteúdos representa 7,7% das despesas já contratadas. Até agora, ele já gastou 13,4 milhões de reais para serviços prestados por terceiros, 5,7 milhões para atividades de militância e mobilização de rua e 4,5 milhões em publicidade por materiais impressos.