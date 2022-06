A aposta milionária da AcelorMittal no metaverso

Marca líder em aços no Brasil, a ArcelorMittal vai investir 1,2 milhão de reais na criação de um novo modelo de negócio voltado exclusivamente para o metaverso, em parceria com a Link School of Business, primeira faculdade de empreendedorismo do Brasil.

Trata-se de uma startup que desenvolva soluções para aumentar a competitividade e enriquecer a proposta de valor da companhia. A ideia do projeto, lançado nesta semana, é estimular a inovação e desenvolvimento de soluções pioneiras no setor siderúrgico. O time de desenvolvimento do novo negócio é formado por seis pessoas, sendo dois profissionais da companhia e quatro alunos da Link.

A responsável pelo projeto é Paula Harraca é a diretora de Estratégia, Inovação e Transformação do Negócio ArcelorMittal LATAM e Mineração Brasil.

Eles irão receber capacitação no Brasil e nos EUA, incluindo mentoria e apoio da Link, da ArcelorMittal e do Açolab, laboratório de inovação aberta da produtora de aço.

A ArcelorMittal está conectada à escola de empreendedorismo desde o ano passado, numa parceria que inclui desde a capacitação de executivos até a realização em conjunto de desafios e projetos de inovação.

Continua após a publicidade