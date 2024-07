A aposta do governo Lula no patriotismo do desfile de 7 de setembro

Lançada nesta semana pela Secom, a licitação para contratar a empresa que vai organizar e montar a estrutura do evento do desfile de 7 de setembro em Brasília prevê 30.000 pessoas acomodadas nas arquibancadas e tribunas.

São 10.000 espectadores a mais do que em 2023, quando o público foi muito mais esvaziado que os anos anteriores, sob Jair Bolsonaro. Ou seja, o governo Lula se prepara para um evento 50% maior neste ano.

A contratação foi estimada em 7,4 milhões de reais. No ano passado, o serviço saiu por 3,1 milhões de reais, menos da metade. O resultado do pregão deste ano será divulgado no fim do mês. Ganha quem apresentar o menor preço.