A aposta do governo federal no cultivo de famoso fruto amazônico no DF

Focada em agricultura familiar, a Rota da Fruticultura do Distrito Federal já aposta em novos cultivos para a região — a plantação de açaí e frutas vermelhas é uma delas.

A iniciativa do Ministério de Desenvolvimento Econômico, do governo federal, foi criada em junho do ano passado e engloba, além do DF, 33 municípios de Minas Gerais e Goiás.

A expectativa é que 1.000 famílias gerem, cada uma, cerca de 250.000 reais por ano com plantações de açaí, por exemplo, totalizando aproximadamente 43 milhões de reais em impostos.

Já em relação à produção de mirtilo, 100 famílias poderão gerar, cada uma, 300.000 por ano, totalizando cerca de 30 milhões de reais em impostos.

O novo polo frutícola é voltado para as frutas vermelhas — morango, mirtilo, amora e framboesa –, e também paro o próprio açaí e a jabuticaba, mas sem esquecer das demais culturas que já são exploradas, como goiaba, mamão e maracujá.

Para potencializar a produção, foram entregues 32 caminhões, 43 microtratores e 26 câmaras frias para uso direto na fruticultura de cada região.

Os equipamentos vão ajudar na logística de distribuição dos produtores de frutas da Rota da Fruticultura e foram obtidos via emendas parlamentares.

A Rota planeja uma central comercializadora para atender todos os produtores da região, capacitando-os para ter produtos de qualidade internacional, unindo o setor público ao setor privado por meio de parcerias, apoiando e fortalecendo os produtores das regiões.