A aposta do chefe da PF na eleição de brasileiro para comandar a Interpol

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, vai viajar no fim deste mês para Lyon, na França, para participar da eleição do novo secretário-geral da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, que tem o atual diretor de Cooperação Internacional da PF, Valdecy Urquiza, como um dos candidatos.

Em café da manhã com jornalistas nesta terça-feira, Rodrigues demonstrou na eleição do brasileiro, que desde 2021 é vice-presidente da Interpol para as Américas e seria o primeiro chefe da entidade que não é da Europa ou dos Estados Unidos. A organização é comandada atualmente pelo alemão Jürgen Stock.

“Ele [Urquiza] disputa com uma perspectiva bem interessante, é uma disputa muito acirrada. Há outros três candidatos e, na verdade, uma disputa muito forte entre o Reino Unido e o Brasil para essa escolha. E, se eleito for, e a nossa expectativa é que seja, a eleição é dia 25 de junho, em Lyon, eu estarei lá acompanhando, vai ser o primeiro brasileiro em 100 anos da Interpol”, declarou o chefe da PF.

“Eu acho que o Brasil já venceu essa batalha por chegar com um candidato competitivo nesse contexto. A votação é do Comitê Executivo da Interpol, que são 13 países, 11 que votam. A nossa expectativa é que no dia 25 vocês tenham uma grande notícia, para o país, para a região, para o Sul Global, em termos um candidato nosso eleito”, concluiu Rodrigues.