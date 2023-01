A aposta do carnaval de SP em blocos de mulheres

A plataforma gratuita de streaming #CulturaEmCasa prepara para o próximo mês conteúdos especiais para o carnaval. Os grupos Obscênicas e o Ilu Oba de Min entram na programação nos dias 18 e 19 de fevereiro.

Com músicas compostas ou interpretadas por mulheres, o Obscênicas tem formação exclusivamente acústica, com instrumentos de sporo e percurssão, mustira ritmos como jazz, funk, groove e, claro, samba. Elas entram no palco junto com o Cornucópia, que se debruça em estilos como carimbó, forró, maracatu, samba, axé e brega. O grupo, também bloco de carnaval, se apresenta em diferentes formatos e já participou de importantes festivais como Virada Cultural de São Paulo e Festival Honk!

O Ilu Ob de Min é um grupo afro, fundado em 2004, e apadrinhado pela sambista Leci Brandão. Criado pelas percussionistas Beth Beli, Girlei Luiza Miranda e Adriana Aragão, que procuravam uma forma de aumentar a participação feminina no toque do tambor, o bloco é referência em São Paulo, pelo enorme cortejo, percussão e fantasias incríveis dos orixás.