A aposta de um país europeu na vitória de Lula

Representantes da Embaixada da Noruega para o Clima e Florestas se reunirão com o senador licenciado Carlos Fávaro (PSD-MT) em Mato Grosso, na próxima semana, para discutir a parceria com o Brasil na área de desenvolvimento sustentável e explorar oportunidades para maior cooperação na área de cadeias de valor sustentáveis e transparência.

Fávaro é um dos coordenadores da campanha de Lula à Presidência, responsável pela interlocução com o setor do agronegócio brasileiro. Entre as propostas apresentadas pelo parlamentar ao plano de governo, o desenvolvimento sustentável foi elencado como um dos principais pilares.

Diante desse posicionamento, os noruegueses procuraram o parlamentar para a iniciar os diálogos que podem culminar na retomada dos investimentos do país no Brasil. Considerada uma das maiores doadoras do Fundo Amazônia, que conta com cerca de 3 bilhões de reais bloqueados, a Noruega suspendeu os repasses desde agosto de 2019 quando o presidente Jair Bolsonaro extinguiu o comitê gestor do fundo.

Agora, em meio ao debate eleitoral, o diálogo volta a ser aberto para que os investimentos sejam retomados num próximo governo.