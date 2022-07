A aposta de sucesso do mercado de vinhos para o consumidor brasileiro

Atento às mudanças de comportamento de compra dos brasileiros, o mercado de vinhos tem apostado em diferentes frentes para fisgar o consumidor.

Nesse contexto, o Víssimo Group — que nasceu da fusão das marcas Evino e Grand Cru — pretende fechar 2022 com um faturamento de 800 milhões de reais.

Desde o início da operação conjunta, no início do ano, já foram mais de 15 milhões de garrafas vendidas e uma carteira de mais de um milhão de consumidores — sendo 50% desse total formado por clientes ativos no meio digital.

O “segredo” por trás dos resultados, diz Ari Gorenstein, membro do Conselho do grupo, é manter as operações de cada empresa funcionando de forma separada, mas de forma complementar — ou seja, atendendo a perfis e públicos diferentes, com modelo de negócios específicos.

Enquanto a Evino é 100% online, voltada a um público que gosta de experimentar novos rótulos, a Grand Cru — embora tenha um “pé” no digital, com o clube de assinatura –, é focada essencialmente nas vendas presenciais, com mais de 120 lojas espalhadas pelo Brasil e atendendo a um público considerado mais “experiente” no universo das uvas.

“Temos altas expectativas de vendas, pois conseguimos ampliar nosso portfólio, presença geográfica e suporte tecnológico. A união das duas marcas líderes em seus mercados proporciona ao Víssimo Group o maior e mais qualificado acervo de rótulos de vinhos nacionais e importados do Brasil”, diz Gorenstein.

