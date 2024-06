A aposta de Rogério Marinho na falta de pontualidade de Pacheco

VEJA Mercado - segunda, 24 de junho

Decisão do Copom foi política, diz Pedro Afonso Gomes

Os futuros americanos e as bolsas europeias operam com sinais mistos nesta manhã de segunda-feira, 24. A semana é recheada de dados importantes no Brasil, com destaque para o IPCA-15, Relatório Trimestral de Inflação do BC e a ata da última reunião do Copom. Nos EUA, a semana é marcada pela divulgação da leitura final do PIB do primeiro trimestre e do pelos dados do PCE, índice de inflação preferido do Fed. Camila Barros entrevista Pedro Afonso Gomes, CEO do Conselho Regional de Economia de São Paulo (Corecon-SP).