A aposta da campanha de Bolsonaro no Pix

Lançado no governo Bolsonaro, o Pix se tornou a grande aposta do PL para turbinar as doações à campanha do presidente. O partido lançou seu novo site nesta segunda-feira, mas a seção destinada a arrecadar recursos segue em construção.

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostra que empresários estão resistindo a abrir a carteira, apesar dos pedidos de Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira.

Sem a grana pesada do PIB, o jeito é apelar para a boa vontade da massa bolsonarista para abastecer o caixa da campanha.