Lula já perdeu quatro valiosos meses na agenda do Congresso

Líderes de Lula no Congresso seguem angustiados. A agenda internacional do petista jogou os assuntos urgentes no Legislativo praticamente para maio.

Nesta semana, para se ter uma ideia, os senadores tinham na pauta projetos como o texto que Institui o Dia Nacional do Desporto Escolar. Outra matéria conferia o título de Capital Nacional da Criação de Cavalos da raça Puro Sangue Inglês ao município de Bagé, no Rio Grande do Sul. A Casa também iria analisar o texto que reconhece os esportes da mente como práticas desportivas e a matéria que confere ao Município de Sant’Ana do Livramento, no Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional da Ovelha.

A letargia no Congresso é tão grande que sobrou tempo até para o senador bolsonarista Carlos Viana (Podemos-MG) realizar um culto com o bispo Rodovalho numa comissão do Senado nesta semana.