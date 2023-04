A ambiciosa meta de Valdemar Costa Neto para as eleições de 2024

Para a eleições municipais de 2024, Valdemar Costa Neto planeja viagens do ex-presidente Jair Bolsonaro por cidades onde ele teve muitos votos e pode desequilibrar o pleito.

O presidente nacional do PL sonha em eleger 1.600 prefeitos — o que representaria quase 30% dos municípios brasileiros.

Bolsonaro, por esses planos, deve focar em estados onde é amplamente popular. O cacique do PL tem um levantamento sobre as cidades onde, em muitos casos, todos os potenciais candidatos são bolsonaristas. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a meta e eleger prefeitos alinhados nos 60 municípios mais importantes.