A alimentação de Bolsonaro voltou ao modo ‘vale tudo’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Ministros de Jair Bolsonaro no Planalto até brincam. É bom que os médicos do presidente fiquem alertas durante o Carnaval. É que o presidente já entrou no antigo modo “vale tudo” na alimentação.

Está comendo como nos velhos tempos, sem mastigar como deveria e sem rejeitar cardápios mais exóticos.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro, que tinha ficado com a responsabilidade de marcar em cima o presidente, já desistiu da função.