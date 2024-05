A aliados, Nunes mostra otimismo sobre instalação do Parque do Bixiga

Com a legalidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de São Paulo, o projeto da Prefeitura para a criação do Parque do Bixiga tramita no Legislativo paulistano.

Em conversa recente com vereadores da base governista, o prefeito Ricardo Nunes se mostrou otimista com a negociação para instalação de um parque municipal nos arredores do Teatro Oficina.

Agora, o projeto está em fase de negociação para a compra do terreno. O Grupo Silvio Santos, dono do imóvel, fez uma oferta de 80 milhões de reais. Em resposta, a Prefeitura pediu à Procuradoria do município um estudo, que ainda não foi concluído, para estimar o preço do terreno.

Aliados de Nunes falam em 50 milhões de reais. O valor é baseado em uma estimativa do Ministério Público de São Paulo. O órgão anunciou, em dezembro, que destinaria 51 milhões de reais para a instalação do parque.

Continua após a publicidade

O recurso é proveniente de um acordo do MP com a Uninove de 1 bilhão de reais. Acusada de pagar propina a fiscais da prefeitura, a universidade colaborou com a investigação e pagará a multa para não ser processada.

O futuro parque é um sonho antigo do dramaturgo Zé Celso Martinez, fundador do Teatro Oficina. Ele morreu em julho do ano passado, vítima de um incêndio em seu apartamento.