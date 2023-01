A aliados do PL, Bolsonaro diz que virou uma ideia: ‘Sou imorrível’

Fora do poder, exilado num condomínio de bolsonaristas em Miami, investigado por múltiplos crimes e atormentado por problemas intestinais, Jair Bolsonaro apareceu na noite desta segunda-feira, no jantar do PL em Brasília, por meio de uma videochamada de celular.

A ligação, que cortava bastante, permitiu aos presentes perceber que o ex-presidente segue perdido em seu universo paralelo. Diante da pressão dos aliados para que trabalhe por Rogério Marinho, ele decidiu aparecer.

Tentando manifestar força política no momento em que seu partido tenta vencer Rodrigo Pacheco na disputa pelo comando do Senado, Bolsonaro disse que é “imorrível”. O bolsonarismo, assim como Lula previu um dia que seria o lulismo, virou algo imortal — pelo menos no delírio do ex-presidente.

A fala de Bolsonaro, revelada por Basília Rodrigues, foi confirmada pelo Radar com integrantes do PL no jantar.

