A alegria de Eduardo Leite nesta manhã de quinta

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) começou o dia animado — ele já anunciou que deixará o cargo e, portanto, realiza sua últimas agendas à frente do Executivo gaúcho em Pelotas e Santa Maria.

Derrotado pelo governador de São Paulo João Doria nas prévias do partido que decidiram o pré-candidato da legenda à presidência, Leite anunciou nos últimos dias que permanecerá na sigla. Sua saída do governo indica que ele disputará eleições ainda neste ano — embora não tenha confirmado a qual cargo, ele é cotado como presidenciável e criou um racha dentro do PSDB entre os que apoiam a sua candidatura e os que veem movimento como “golpe” e deslegítimo.

Nesta quinta, inclusive, aumentaram os indícios de que Doria deverá continuar no governo de São Paulo e tentar a reeleição. O tucano, que realizaria sua despedida do Executivo para disputar a presidência, cancelou quase todas as agendas previstas.