A ajuda milionária do Ministério da Cultura aos blocos de carnaval do RJ

O Ministério da Cultura autorizou a Associação Amigos do Zé Pereira a captar 1,6 milhão de reais para o próximo Carnaval no Rio. A entidade reúne diferentes blocos como o Cordão da Bola Preta da Rainha Paolla Oliveira. Veja a proposta:

“Amigos do Zé Pereira é o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro com 10 desfiles carnavalescos de 9 blocos que já fazem parte da identidade carioca. Além dos ensaios abertos online pré desfile, shows gratuitos (Apresentação Musical) ao longo do ano (no período de pré carnaval)”, diz o projeto.