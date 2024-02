A agitada agenda do chanceler da Noruega no Rio antes de reunião do G20

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro das Relações Exteriores da Noruega, Espen Barth Eide, chegou nesta terça ao Brasil para participar do encontro de chanceleres do G20 no Rio — que começa na tarde desta quarta e segue até quinta.

Já na sua primeira noite no país, Barth Eide se reuniu com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em recepção organizada pelo Consulado Geral da Noruega na capital fluminense.

O chanceler também marcou encontros com executivos de empresas norueguesas que têm atuação no Brasil, como Equinor, Yara e Statkraft.

“Estamos muito felizes por termos recebido esse convite do Brasil para o G20. Uma série de questões do bloco serão discutidas ao longo do ano, e esta reunião de ministros das Relações Exteriores dará orientações importantes”, destaca o ministro Barth Eide.

Hospedado em Copacabana, o norueguês ainda incluiu em sua agitada agenda um passeio de canoa havaiana pela orla carioca.