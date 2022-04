A Agenda Tarsila nos cem anos da Semana de Arte Moderna

Em celebração aos cem anos da Semana de Arte Moderna de 1922, a Agenda Tarsila, lançada em setembro de 2021, já conta com eventos que celebram um dos momentos mais importantes da arte no Brasil.

A plataforma possui entrevistas, vídeos exclusivos, linha do tempo especial sobre os modernistas e eventos culturais para quem deseja se aprofundar ainda mais no tema. E indica quatro eventos que começam nesta semana: o clube de leitura do Sesc, que discutirá Oswald de Andrade, a exposição “Ecos do Moderno ao Contemporâneo”, o espetáculo “Histórias Modernas” e “Modernismo em Jogo”.

O clube de leitura do Sesc vai discutir a obra de Oswald de Andrade, “Poesias Reunidas”, da Companhia das Letras. A mediação e curadoria é de Susana Ventura. Lançado pela primeira vez em 1945, traz todo o estilo do modernista: profundamente inventivo, com cortes rápidos e telegráficos, resultando em uma obra transgressora, que influenciou toda a arte brasileira.

A exposição Ecos do Moderno ao Contemporâneo fica em cartaz no Centro Cultural dos Correios de 27 de abril a 3 de junho, é uma homenagem ao centenário da Semana de 22 e traz diversos artistas plásticos, como Ana Augusta Silveira, Ara Celis, Artur Teixeira, Gloria Chan, Henrique Hammler, Itamar Xavier, Wal Andrade, entre outros. Seu objetivo é mostrar que a arte contemporânea continua se expandindo, em técnicas e estilos diversos.

O espetáculo Histórias Modernas é um musical que conta como foi a Semana de Arte Moderna de 22 e apresenta ao público Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. O espetáculo que começa no dia 30 de abril na Biblioteca Pública Municipal Jovina Rocha Álvares Pessoa, passará por outras instituições e também terá apresentação em libras.

A Biblioteca Affonso Taunay apresenta Modernismo em Jogo, no dia 29 de abril. Este é um jogo cooperativo, que faz uma imersão pela Semana da Arte Moderna de 22, de forma lúdica, facilitando a descoberta pela história do movimento, suas principais características, artistas e obras. É indicado para crianças de 7 a 14 anos.

