A intensa agenda presidencial de Eduardo Leite nos Estados Unidos

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) desembarcou nos Estados Unidos na última semana e já deu início à missão de sete dias intensos de encontros no país.

O tucano esteve na última segunda na Universidade de Columbia para conversar com especialistas sobre sustentabilidade e visitou o Comando de Operações Conjuntas do Departamento de Polícia de Nova York. O controle operacional da NYPD inspirou a criação do Geseg no Rio Grande do Sul, sistema de monitoramento que reúne dados estatísticos da segurança pública.

Durante a tarde, Leite afirmou a jornalistas que baterá o martelo sobre sua possível candidatura à presidência já na próxima semana. Ele foi derrotado nas prévias do PSDB pelo governador de São Paulo João Doria, mas correligionários defendem que o governador gaúcho teria maior capacidade de aglutinar lideranças — aliados de Leite já dão como certa sua ida ao PSD de Gilberto Kassab.

Na quarta, a comitiva gaúcha segue para a capital Washington, onde deverá se encontrar com o embaixador Nestor Forster Jr e visitar a Câmara de Comércio dos Estados Unidos e a Organização dos Estados Americanos. Na quinta, tem encontro marcado no Departamento de Estados americano, palestra no thin-thank de relações internacionais Atlantic Council e reunião com a diretoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

A última parada da missão internacional, a partir de sexta, será em Austin, no Texas, onde acontece o megafestival de música, cinema e tecnologia SXSW. O governador dará mais uma palestra, desta vez sobre desenvolvimento econômico inclusivo. A passagem pela cidade incluirá uma visita à sede da empresa Dell.