A agenda de Fernando Haddad no Senado em busca de mais receita

A estratégia de Fernando Haddad de aumentar a arrecadação para zerar o déficit primário em 2024 vai ter mais um dia crucial no Senado nesta quarta-feira, quando a Comissão de Assuntos Econômicos votará a tributação de fundos de investimento exclusivos e de offshores e a regulamentação das apostas esportivas.

O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirmou que, se passarem pela CAE, os dois projetos de lei poderão ser colocados em votação no plenário no mesmo dia.

Com a tributação dos fundos exclusivos e offshores, a projeção da Fazenda ao enviar as propostas para o Congresso era arrecadar cerca de 20 bilhões de reais no ano que vem. Somam-se a isso mais dois bilhões de reais de receitas extras com as outorgas e as contribuições federais cobradas das bets – ainda segundo estimativas do governo.

Como mostrou o Radar, o relator do projeto das apostas esportivas na CAE, Angelo Coronel, apresentou uma versão do texto que reduz a alíquota da tributação federal sobre a receita bruta (chamada de GGR na sigla em inglês) das empresas do setor de 18% para 12%. Também propõe cobrar 15% de Imposto de Renda sobre os ganhos de apostadores, com isenção para rendimentos de até 2.112 reais.