A agenda de Bolsonaro no duro primeiro dia da reta final do mandato

31 out 2022, 08h46

Quem acessou a agenda oficial do presidente da República do Brasil na manhã desta segunda-feira, dia seguinte à vitória de Lula no segundo turno das eleições, foi informado de que “atualmente não existem compromissos agendados”.

Não se sabe, portanto, o que fará Jair Bolsonaro no primeiro dia da reta final do seu mandato, que termina daqui a 62 dias, em 1º de janeiro de 2023. Neste domingo, Bolsonaro se tornou o primeiro presidente brasileiro que não conseguiu se reeleger desde que a reeleição foi permitida em 1997.

Mergulhado na campanha durante o segundo turno, ele não teve nenhum compromisso oficial nos últimos 12 dias. O mais recente ocorreu no dia 19, quando se reuniu com o chanceler Carlos França e com o chefe da AGU, Bruno Bianco, por 30 minutos cada um.

Até o momento, Bolsonaro segue encastelado no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente em Brasília, em silêncio sobre a derrota para Lula.