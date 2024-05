Show de Madonna no Rio é liberado para maiores de 14 anos na TV aberta

O Ministério da Justiça classificou recentemente o show da cantora Madonna The Celebration Tour In Rio, produzido pela Globo, para exibição na TV aberta.

Segundo o ato da pasta, o show realizado no início do mês é impróprio para menores de 14 anos e poderá ser levado à televisão no horário da novela das 21h com o alerta de que a obra apresenta “conteúdo sexual, drogas lícitas e nudez”.

O show de Madonna levou cerca de 1,6 milhão de pessoas a Copacabana e mobilizou até mesmo o noticiário político, diante de críticas de determinados seguimentos do Congresso ao conteúdo erótico da apresentação da cantora.