A 34 dias da eleição, candidato a vice de Bolsonaro estreia no Twitter

O uso das redes sociais é frequentemente apontado pelo presidente Jair Bolsonaro como o trunfo que impulsionou sua vitória nas eleições de 2018, sucesso creditado ao vereador Carlos Bolsonaro, seu filho. Até esta segunda-feira, o general Walter Braga Netto, candidato a vice na chapa do presidente, estava fora do meio digital.

Faltando 34 dias para o primeiro turno, o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil fez sua estreia no Twitter. E deve começar a usar o Instagram a partir desta terça.

Em um “fio” na rede de microblogs, Braga Netto se apresentou como mineiro e general do Exército e apontou os cargos que ocupou no governo Bolsonaro.

“Alinhado aos valores conservadores e ao liberalismo econômico do Presidente Jair Bolsonaro, foi com muita honra e orgulho que recebi a missão de ser candidato a Vice-Presidente, a mais desafiadora e importante dos meus 65 anos de vida”, escreveu, acrescentando que atuou em diversas missões, entre elas a de interventor federal na área de segurança pública no Rio e chefe do Estado-Maior do Exército.

“Tenho competências e experiências civil e militar para contribuir com a defesa do nosso território e da nossa soberania. Sou Guerreiro de Selva, participei da estruturação e implantação do Sistema de Proteção da Amazônia. Conheço a realidade dessa região estratégica do Brasil”, complementou.

Para concluir, Braga Netto disse que dedicou sua vida à “defesa da Nação e da liberdade do nosso povo” e se comprometeu com o slogan de campanha de Bolsonaro.

