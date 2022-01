7 em cada 10 brasileiros ainda têm medo da Covid-19, diz Ipespe

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A nova pesquisa Ipespe divulgada nesta quinta mostra que praticamente sete em cada dez brasileiros ainda têm medo da pandemia de Covid-19.

De acordo com a sondagem, 34% dos entrevistados afirmam que estão com “muito medo” e outros 34% com “um pouco de medo” — 31% dizem não estarem temerosos. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.

Os resultados mostram leve pessimismo em relação à pandemia na comparação com o levantamento de dezembro — na ocasião, 28% diziam ter “muito medo”, 35% “pouco medo” e 36% afirmaram estar sem medo da Covid-19.