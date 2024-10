69% dos domicílios em favelas têm riscos à saúde dos moradores, diz estudo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ONG TETO Brasil, em parceria com as instituições Insper e Diagonal, fez um levantamento que apontou que 69% dos domicílios em favelas apresentam problemas como frio ou calor excessivos, entrada de insetos e roedores, além de infiltração de umidade ou água, fatores de risco à vida e à saúde das pessoas que as habitam.

A pesquisa também revelou que 43% dessas habitações precárias são feitas de madeira ou sucata, e 20% têm piso de terra ou madeira.

Realizada pela TETO em nove comunidades em que a ONG atua no estado de São Paulo, a pesquisa mapeou 5.373 domicílios em que vivem aproximadamente 17.596 pessoas.

O estudo completo será divulgado na próxima quinta-feira, no site dos autores, e em um evento na sede do Insper, em São Paulo.