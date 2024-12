65% dos brasileiros não sabem bem como prevenir câncer, mostra pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A maioria dos brasileiros (69%) acredita que o câncer é uma doença evitável, mas 65% não sabem bem como se prevenir, dentre os quais 42% dizem que não têm conhecimento e 23% afirmaram saber “mais ou menos”. Os dados são de pesquisa da Nexus feita a pedido do A.C. Camargo Cancer Center.

O câncer é a doença que mais preocupa a população (60%), bem mais que as outras respostas: diabetes aparece em segundo lugar (14%) e doenças cardíacas, em terceiro (13%).

Apesar do medo, a pesquisa da Nexus também revela a disposição do brasileiro em busca da prevenção.

“Os resultados da pesquisa mostram que o câncer ainda é uma doença que assusta as pessoas, mas também revela um alto nível de consciência da população sobre como se prevenir e sobre as possibilidades de tratamento”, afirma Antonio Antonietto, diretor médico do A.C. Camargo Cancer Center.

“Há uma disseminação da percepção de que hábitos saudáveis, como prática regular de exercícios físicos, boa alimentação, evitar bebidas alcoólicas e fumar, além de fazer exames regulares ajudam a prevenir a doença ou realizar um diagnóstico logo no início”, acrescenta.

Quando perguntados se estariam dispostos a mudar de hábitos para evitar o câncer, nove de dez entrevistados disseram que sim. Entre os fumantes, 47% estão dispostos a participar de um programa para parar de fumar.

Não fumar é o hábito mais citado pelos brasileiros (57%) para evitar o câncer, seguido por fazer exames preventivos (53%) e manter uma alimentação saudável (47%). Esses hábitos são mais disseminados entre as mulheres: 63% disseram fazer exames preventivos, 21 pontos percentuais à frente dos homens (42%). Já 46% delas disseram evitar bebidas alcoólicas, diante de 36% deles.

Além do interesse pela prevenção, 56% consideram o câncer uma doença tratável. Quem acredita na tratabilidade da enfermidade vê mais potencial de prevenção: 70% dos que não consideram o câncer uma sentença de morte acham que há como evitá-la.

Mesmo entre os mais pessimistas sobre o desfecho da doença, metade (47%) acredita que ela pode ser evitada.

Quanto maior a escolaridade, maior a percepção de que o câncer pode ser tratado: 73% concordam com essa afirmação no grupo com ensino superior, contra 39% entre pessoas que não sabem ler e escrever.

A percepção de ser uma doença evitável também cresce conforme a escolaridade: chega a 67% entre quem tem ensino superior, diante de 51% no grupo não alfabetizado.

A Nexus entrevistou pessoalmente 2.002 cidadãos com idade a partir de 16 anos, nas 27 unidades federativas, entre 18 e 24 de setembro. A margem de erro no total da amostra é de 2 p.p, com intervalo de confiança de 95%.