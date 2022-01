Escravidão, Independência e Diretas Já: os fatos mais lembrados no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Às vésperas do aniversário de 200 anos da Independência do Brasil, 60% dos brasileiros que vivem na região Sudeste não sabem da comemoração.

É o que mostra a última pesquisa do Observatório Febraban-Ipespe, realizada em novembro.

Segundo a sondagem, após tomar conhecimento do bicentenário, 50% dos entrevistados responderam que o Brasil “tem o que comemorar”.

Entre os fatos históricos mais lembrados pela população do Sudeste, aparecem a abolição da escravidão (51%), a Independência (31%), a redemocratização iniciada em 1985 (17%) e a Operação Lava-Jato (16%).

Quando perguntados sobre qual o melhor símbolo para traduzir o Brasil, a natureza é tida como a definição mais precisa do país para 55% dos entrevistados, seguida pelo seu povo (37%), futebol (27%) e a dimensão continental do território (25%).

Continua após a publicidade

A fé (53%) e a criatividade (37%) são as características que melhor definem os brasileiros, segundo os entrevistados dos estados do Sudeste.

A pesquisa Febraban-Ipespe, que buscou investigar as percepções e expectativas para 2022 e para os 200 anos da Independência política brasileira, também entrevistou pessoas das cinco regiões do país.

Nesse recorte nacional, a sondagem constatou que mais da metade dos brasileiros (53%) se diz satisfeita com a vida no país — particularmente ao ver a si e sua família com boa saúde após a grave e longa crise sanitária.

O número de pessoas que acredita em tempos melhores para o país em longo prazo (56%) supera os que acham que o Brasil estará pior daqui a 10 anos (18%).

Para 54% dos entrevistados, a saúde ainda é o maior desafio a ser enfrentado após o controle da pandemia. A fome e a pobreza foram citadas por 37% das pessoas ouvidas na pesquisa, enquanto a educação foi lembrada por 35% dos entrevistados.