40 mil pessoas aguardam posse de Lula na Praça dos Três Poderes

Faltando pouco mais de uma hora para o início dos ritos da posse de Lula em Brasília, apoiadores do petista já lotam toda a Praça dos Três Poderes, na frente do Palácio do Planalto.

O público concentrado na posse, que verá o primeiro discurso de Lula no parlatório do palácio, é de cerca de 40.000 pessoas.

Mais cedo, por causa do calor, um caminhão do Corpo de Bombeiros usou mangueiras para molhar as pessoas que aguardam sob o sol forte em Brasília neste domingo.