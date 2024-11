13º voo de resgate a brasileiros decola do Líbano

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Operação Raízes do Cedro, criada pelo governo brasileiro para repatriar nacionais que moram no Líbano, decolou seu décimo terceiro avião da capital Beirute, nesta terça-feira. A bordo da aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), 150 passageiros e um animal de estimação foram resgatados do país árabe.

Desde o início da operação, em 5 de outubro, já chegaram ao Brasil em segurança 2.513 pessoas e 33 pets.

Segundo o governo federal, é a maior operação de repatriação e resgate de brasileiros e familiares de uma zona de conflito da história do país. Com a chegada deste décimo terceiro voo, serão 2.663 passageiros e 34 animais domésticos repatriados.