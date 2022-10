130 anos de Graciliano Ramos: obras estão gratuitas em biblioteca online

Atualizado em 28 out 2022, 18h19 - Publicado em 28 out 2022, 18h30

Considerado o prosador mais importante da década de 1930, o escritor e jornalista Graciliano Ramos completaria, caso estivesse vivo, 130 anos nesta quinta-feira, 27. A obra mais famosa do autor, “Vidas Secas”, de 1938, está disponível na BibliON, biblioteca digital e gratuita do Estado de São Paulo.

“Vidas Secas” retrata a vida de uma família de retirantes com sua cachorra e papagaio. O romance traça a figura do sertanejo, explorando temas como a miséria e a seca do Nordeste. Romancista e contista de narrativa simples e direta, Graciliano Ramos se destaca pela habilidade em abordar a interioridade humana e as reações psicológicas com o meio que se impõe.

Um livro póstumo de Ramos, “Viventes de Alagoas”, também está disponível na BibliON, de forma gratuita.Supervisionado por Wander Melo Miranda, professor titular de Teoria da Literatura da Universidade Federal de Minas Gerais, a publicação faz parte de um projeto de reedição de toda a obra do escritor. As crônicas, ensaios e ficções, que compõem “Viventes das Alagoas”, fazem parte das colaborações de Graciliano para a imprensa a partir de 1937.