STF em crise: entre a política, as instituições e a sociedade

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A crise do STF é multifacetada: institucional, política e sociológica. O texto explora como a divisão de poderes de Montesquieu se relaciona com a situação atual, agravada pelas revelações do caso Daniel Vorcaro. A falta de confiança na Justiça afeta a sociabilidade e a própria autoridade do Supremo. Entenda os desafios e a urgência de reconstruir a legitimidade das instituições.

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Há quem diga que o Supremo Tribunal Federal (STF) vivencia a mais profunda crise de sua história: uma crise institucional, política e, também, de natureza sociológica.

A palavra crise deriva do grego krinein, associado às ideias de julgar, decidir e discernir — uma situação levada ao limite, marcada pela gravidade e pela incerteza, em que um organismo pode se recuperar, transformar-se ou desaparecer. Quando se aponta que o STF está em crise, é porque essa crise já transbordou para o mundo da política e para a própria sociedade brasileira.

Antes de qualificar essas crises, vale retomar um autor clássico: Montesquieu, que, em 1748, publicou O Espírito das Leis, obra cuja formulação sobre a divisão dos poderes permanece fundamental para a Ciência Política e para a vida democrática. Para ele, era preciso distinguir três poderes — Executivo, Legislativo e Judiciário —, cada qual atuando como contrapeso aos demais, contendo a concentração e o abuso do poder absoluto e despótico.

Em O Espírito das Leis, na Segunda Parte, Livro Décimo Primeiro, Capítulo VI, intitulado “Da Constituição da Inglaterra”, Montesquieu assevera:

“Há, em cada Estado, três espécies de poderes: o poder legislativo, o poder executivo das coisas que dependem dos direitos das gentes [Executivo], e o poder executivo das que dependem do direito civil [Judiciário]. ”

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E, logo adiante, acrescenta:

“Quando se reúne na mesma pessoa, ou no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo e o poder executivo, não existe liberdade; porque pode-se temer que o próprio monarca, ou o próprio senado, faça leis tirânicas para executá-las tiranicamente. ”

E, ainda:

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“Também não existe liberdade, se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do poder executivo. ”

Nessas três citações temos uma boa chave de compreensão para o problema em tela e, quem sabe, para as formas de superá-lo.

Deixemos, por ora, o “espírito das leis” para tratar do “espírito do banqueiro” e da trajetória de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Investigações e documentos tornados públicos nas últimas semanas revelaram uma extensa rede de relações políticas e institucionais construída pelo banqueiro. Sua força econômica, assentada em um tipo de “capitalismo de laços”, aproximou-se de práticas conhecidas da cultura política brasileira — patrimonialismo, apadrinhamento, pessoalismo, jeitinho e malandragem —, para dialogarmos com Sérgio Lazzarini, Raymundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda e Roberto DaMatta.

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Vorcaro expôs, ainda que indiretamente, as fragilidades nas relações entre agentes econômicos, políticos e instituições. Nessa teia, o país mergulhou em crises que se conjugam.

A crise institucional nos leva à questão central: estão os três Poderes funcionando com harmonia e independência entre si? O STF, diante da atuação de alguns de seus ministros, enfrenta problemas que reclamam ponderação, transparência e respeito às leis e aos princípios republicanos. As investigações envolvendo Vorcaro trouxeram à tona mensagens e relações com ministros da Corte, especialmente Alexandre de Moraes, além de referências a Dias Toffoli. O levantamento do sigilo pelo ministro André Mendonça colocou o tema no centro das atenções nacionais. É importante separar o que está comprovado do que ainda está sob investigação: relações pessoais, contatos ou mensagens não equivalem, por si sós, à comprovação de ilícitos. Mas o simples fato de terem vindo a público já produz um problema institucional relevante — a confiança na imparcialidade e na independência das instituições. Uma crise assim pode escalar e atingir os demais Poderes, com danos incalculáveis à democracia.

Politicamente, a crise se avoluma a poucas semanas das eleições. No dia em que o sigilo foi levantado, a campanha de Lula se preparava para desgastar Flávio Bolsonaro com as revelações de novos repasses de Vorcaro ao filme Dark Horse — US$ 1,6 milhão, em setembro de 2025, depois de Flávio afirmar que os repasses haviam cessado. Com Moraes no olho do furacão, porém, a campanha perdeu espaço para explorar o episódio, enquanto no campo bolsonarista a exposição negativa do STF fortaleceu o discurso pelo impeachment de ministros da Corte — parte de um objetivo claro: maioria no Senado, e talvez sua presidência, para viabilizar tais pedidos. Candidatos como Augusto Cury, Renan Santos e Romeu Zema também capitalizaram essa onda neste 7 de Setembro.

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Há, ainda, o aspecto sociológico. Não há sociedade, vida coletiva ou civilidade sem respeito às leis e sem confiança nas instituições.

A descrença na Justiça, tendo o STF como alvo, produz impacto sobre a própria sociabilidade: quando a confiança nas instituições se deteriora, deterioram-se também os vínculos que sustentam a vida coletiva.

Nas palavras de Felipe Nunes, em Brasil no Espelho:

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“A confiança interpessoal está associada à maior capacidade institucional, maior crescimento econômico e menor desigualdade. Pessoas que sentem mais confiança nas demais tendem a confiar mais nas instituições de seu país, como na política, na justiça e nas forças de segurança. ”

É aqui que a crise do STF deixa de ser apenas jurídica ou política e passa a ser sociológica: o Supremo não é apenas uma instituição que interpreta a Constituição, mas também uma instituição que depende, para exercer sua autoridade, de reconhecimento social, legitimidade e confiança.

Crises são momentos nos quais o “velho” ainda não desapareceu, mas o “novo” ainda não possui força suficiente para se fazer presente. Assim é a crise atual do STF: um modelo institucional com sinais de esgotamento, sem que esteja claro qual será o novo equilíbrio entre os Poderes, nem quais mecanismos reconstruirão a confiança social.

Portanto, superar essa situação reclama — de todos, indistintamente — mais democracia, mais republicanismo, mais transparência e, sobretudo, mais respeito às leis e às instituições.

Rodrigo Augusto Prando é professor universitário e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Graduado em Ciências Sociais, Mestre e Doutor em Sociologia pela Unesp. Membro da Comissão Permanente de Estudos de Políticas e Mídias Sociais do Instituto dos Advogados de São Paulo e voluntário do Movimento Escoteiro.

Este artigo é uma colaboração do Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) com VEJA