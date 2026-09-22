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Para além do foco no controle: a governança como chave para o progresso!

Precisamos de um modelo de governança que pare de atuar apenas como uma âncora contra desvios e passe a funcionar como o motor da eficiência estatal

Por Welles Matias de Abreu 22 set 2026, 10h00
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília (Antônio Cruz/Agência Brasil)
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Para além do foco no controle: a governança como chave para o progresso! Priorizar nos meus resultados Google

O Brasil passou as últimas décadas focado em criar travas e mecanismos rígidos para proteger o dinheiro público da corrupção. Foi um passo histórico e necessário, mas que cobra atualmente o seu preço: o medo de errar muitas vezes engessou a máquina pública.

O próximo salto de maturidade do país exige virar essa chave. Precisamos de um modelo de governança que pare de atuar apenas como uma âncora contra desvios e passe a funcionar como o motor da eficiência estatal.

A palavra governança ganhou destaque no setor público e representa a promessa de um Estado moderno, eficiente e honesto. Na fase inicial da implementação dessa cultura, o Brasil focou na estruturação de auditorias rigorosas e manuais de conformidade (compliance). Esse foi um degrau necessário. No entanto, o desafio agora é avançar. A governança moderna não se resume à criação de burocracias de controle, mas ao desenvolvimento de sistemas inteligentes. Trata-se de construir processos institucionais transparentes e automatizados, em que a integridade seja parte natural do fluxo de trabalho, permitindo que o gestor público tome decisões com agilidade e segurança jurídica. Para desenhar soluções definitivas para a corrupção e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento, os especialistas apontam que o Estado precisa equilibrar quatro habilidades fundamentais:

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  • Direção – É saber para onde ir. Desenvolver planos de longo prazo e políticas de Estado que transcendam governos, estabelecendo metas claras para o país.
  • Coordenação – É a capacidade de integrar ministérios, estados e prefeituras, garantindo que o desenho das políticas públicas seja executado de forma harmônica e com otimização de recursos.
  • Colaboração – É o talento do governo para atuar em parceria com a sociedade civil, academia e setor privado, construindo soluções inovadoras e conjuntas para problemas complexos.
  • Integridade – É a base estrutural que garante o uso ético do dinheiro público, combatendo fraudes, promovendo a transparência ativa e garantindo que o foco da administração seja o interesse coletivo.

Neste contexto, o grande salto de qualidade para o Brasil ocorrerá quando a Integridade for interligada aos outros três pilares (a Tríade da Integridade). O controle institucional deve ser a base segura sobre a qual o planejamento, a colaboração e a inovação acontecem.

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A visão mais moderna de gestão pública entende que combater a corrupção na raiz é desenhar processos que fechem as portas para a fraude antes que ela ocorra. Nesse cenário, os órgãos de controle – como os da Controladoria Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU) – assumem um papel ainda mais estratégico.

Além de fiscalizar, essas instituições passam a atuar como parceiras do desenvolvimento, ajudando a orientar os gestores e a identificar melhorias nos processos. A implementação de tecnologias como a inteligência artificial e a análise de dados (big data) permite que o governo monitore riscos em tempo real, direcionando a fiscalização para onde realmente importa e garantindo processos mais fluidos para os bons gestores.

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Assim, o sucesso de um governo deve ser medido por sua capacidade de transformar a vida do cidadão de forma ética. O Brasil possui um enorme potencial para aprimorar suas políticas preventivas de forma inteligente. Em vez de processos lentos, podemos utilizar a tecnologia para tornar a transparência um instrumento natural da rotina administrativa.

Quando o desenho institucional é claro e focado em resultados, os servidores públicos encontram um ambiente propício para inovar e solucionar crises em áreas vitais (como em saúde e educação) amparados por uma governança sólida. A experiência internacional demonstra que as nações mais eficientes do mundo conseguiram aliar alta integridade e alta capacidade de entrega governamental:

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  • Coreia do Sul – O país foca fortemente no pilar da Direção. Possui centros de estratégia que mapeiam os desafios do futuro e integram dados de todo o governo, o que minimiza os espaços para a corrupção através de planejamento centralizado.
  • Canadá – A grande força canadense é a Colaboração. O sistema de governança garante que diferentes instâncias conversem de forma transparente, diluindo riscos e gerando soluções descentralizadas.
  • Holanda e Noruega – Nesses países, o foco é a Transparência Ativa. Sistemas governamentais totalmente abertos e baseados em dados criam um ambiente de alta confiança entre o Estado e a sociedade civil, prevenindo desvios sem excesso de burocracia.
  • Portugal – Um modelo em transição. Com tradições administrativas similares às do Brasil, Portugal conseguiu digitalizar seu governo, modernizar suas leis e provou que é possível ter fiscalização rigorosa ao mesmo tempo em que se confere agilidade ao serviço público.

Portanto, a grande lição é que a melhor ferramenta contra a corrupção é uma governança bem desenhada e implementada. Nela, as regras de controle não devem ser mecanismos que impeçam avanços institucionais, mas sim instrumentos para garantir que a nação caminhe com segurança e rapidez rumo ao progresso.

O Brasil moderno exige soluções que vão além do papel. Precisamos de marcos regulatórios que protejam o erário público enquanto incentivam a eficiência. Um governo verdadeiramente íntegro é aquele que não tolera desvios éticos e, simultaneamente, cumpre sua missão mais nobre: entregar políticas públicas que melhorem a realidade do cidadão. Com a governança adequadamente implementada no âmbito das políticas públicas, o combate à corrupção se torna não apenas um escudo protetor, mas o próprio motor da transformação do Estado.

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Welles Matias de Abreu é pós-doutor em Administração Pública e Governo pela FGV-EAESP, Doutor e Mestre em Administração pela UnB. Analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e Professor de Pós-Graduação do IBMEC.

Este artigo é uma colaboração do Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) com VEJA

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