🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Imagem Blog

Radar Jurídico

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Política

Enquanto culpamos os políticos, ignoramos o corruptor

Nos últimos anos, o Brasil assistiu a inúmeros escândalos em que, em algum momento, foram abandonados princípios em troca de resultados de curto prazo

Por Paulo Morais 24 jul 2026, 10h00
Fachada do Congresso Nacional
O Brasil precisa continuar cobrando transparência dos seus governantes, questionar e combater desvios de recursos públicos. (Antônio Cruz/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Enquanto culpamos os políticos, ignoramos o corruptor Priorizar nos meus resultados Google

Quando se fala em corrupção no Brasil, a reação costuma ser imediata. Apontamos para Brasília. Criticamos políticos. Compartilhamos manchetes indignados. Defendemos penas mais duras. Exigimos mudanças.

Mas raramente fazemos uma pergunta incômoda: Quem está do outro lado da mesa? A corrupção não existe sozinha.

Existe a corrupção passiva, praticada por quem recebe a vantagem indevida. Mas existe também a corrupção ativa, praticada por quem oferece, promete ou paga essa vantagem.

E é justamente sobre esse segundo grupo que falamos pouco.

Siga

Talvez porque seja mais confortável acreditar que o problema está sempre nos outros. Nos últimos anos, o Brasil assistiu a inúmeros escândalos envolvendo empresas privadas, instituições financeiras, agentes públicos e organizações que, em algum momento, abandonaram princípios em troca de resultados de curto prazo. Casos recentes, como o Banco Master, ou episódios antigos como da JBS, mostram que problemas de integridade não surgem da noite para o dia. Eles costumam ser resultado de uma sucessão de decisões equivocadas, sinais ignorados e valores relativizados ao longo do caminho.

Continua após a publicidade

Grandes crises raramente começam grandes. Começam quando alguém decide ignorar um alerta, quando um número deixa de fechar e ninguém tenta entender o porquê e principalmente quando um princípio é negociado em nome de uma oportunidade financeira.

A verdade é que a corrupção não nasce apenas nos escândalos que estampam os jornais. Ela também nasce nas pequenas concessões que fazemos quando acreditamos que ninguém está olhando.

Quantos empresários condenam políticos corruptos, mas aceitam pagar para acelerar um processo? Defendem ética publicamente, mas fecham os olhos para práticas questionáveis dentro das próprias empresas?

Continua após a publicidade

Quantos falam em compliance enquanto recompensam resultados obtidos sem qualquer preocupação com valores que estão estampados na parede?

O problema é que muitas vezes a ética é tratada como um discurso institucional e não como um critério de decisão. Ela aparece no site da empresa, nos eventos corporativos e nos relatórios anuais, mas desaparece quando surge uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, crescer mais rápido ou atingir uma meta a qualquer custo. É justamente nesses momentos que os valores são testados.

Integridade não é o que fazemos quando tudo está funcionando. É o que escolhemos fazer quando ninguém está olhando especialmente quando fazer o contrário parece mais vantajoso.

Continua após a publicidade

Essa reflexão é especialmente importante para quem empreende. Empreender é tomar decisões todos os dias.

Em determinados momentos da minha trajetória, precisei abrir mão de negócios que poderiam ter sido extremamente lucrativos porque não estavam alinhados aos valores que acredito. Financeiramente talvez fizessem sentido. Eticamente, não.

O Brasil precisa continuar cobrando transparência dos seus governantes, questionar e combater desvios de recursos públicos.

Continua após a publicidade

Mas também precisa que empresários, executivos e empreendedores assumam seu papel nessa transformação. Afinal, não existe corrupção sem corruptor.

Se queremos um país mais ético, mais competitivo e mais desenvolvido, precisamos entender que a mudança não está apenas nas urnas.

Ela começa nas empresas, nas reuniões, nas negociações e decisões que ninguém está vendo. A integridade de um país é a soma da integridade das pessoas que o constroem todos os dias.

Continua após a publicidade

E essa responsabilidade pertence a todos nós.

Paulo Morais é advogado, fundador da Espaçolaser Ceo da PG&MP Investimentos e conselheiro do Inac

Este artigo é uma colaboração do Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) com VEJA

Publicidade
TAGS:
Coluna INAC
Corrupção
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).