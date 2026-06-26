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Desenvolvimento sem atalho: Brasil insiste em decidir antes de estudar

A pressa em decidir costuma ser apresentada como compromisso com o desenvolvimento. Na prática, porém, pode produzir o efeito contrário

Por Ruy Marcelo 26 jun 2026, 10h00
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Diversos estudos científicos apontaram que as profundas alterações promovidas nos ecossistemas costeiros pela implantação do Porto de Suape contribuíram para mudanças ambientais (Complexo Industrial Portuário de Suape/Divulgação)
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O Brasil precisa enfrentar uma contradição recorrente em sua política de infraestrutura: frequentemente se decide primeiro e se estudam os impactos depois.

Rodovias, hidrovias, portos, hidrelétricas e campos de petróleo são anunciados como prioridades nacionais antes mesmo da conclusão dos estudos socioambientais e das consultas às populações tradicionais vulneráveis. Cria-se, assim, uma inversão da ordem constitucional que pode ocultar riscos relevantes e comprometer exatamente os benefícios que justificaram o empreendimento.

A pressa em decidir costuma ser apresentada como compromisso com o desenvolvimento. Na prática, porém, pode produzir o efeito contrário. Grandes obras envolvem investimentos bilionários, transformações territoriais permanentes e impactos que muitas vezes se prolongam por décadas. Quanto maior a intervenção, maior deve ser o cuidado com sua concepção.

É justamente para evitar decisões tomadas no escuro que a Constituição exige estudo prévio de impacto ambiental.

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Não se trata de formalidade burocrática nem de obstáculo ao crescimento econômico. É meio de refinar o planejamento para evitar que do empreendimento surjam prejuízos. O estudo destina-se a identificar riscos, analisar condições de viabilidade, avaliar alternativas, prever consequências, estabelecer medidas mitigadoras e compensatórias e verificar se os benefícios esperados realmente superam os custos ambientais e sociais envolvidos.

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Por isso, o estudo deve anteceder a licença e a própria decisão política. Sua função constitucional é informar a escolha pública. 

O mesmo ocorre com a consulta às comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e demais povos e comunidades tradicionais. A Convenção nº 169 da OIT exige consulta livre, prévia e informada. Consulta não é mera comunicação de uma decisão pronta. É instrumento a fim de que os grupos potencialmente afetados possam participar da formação da decisão e contribuam para a identificação dos impactos e das salvaguardas necessárias.

A lógica constitucional é simples: primeiro conhecer os impactos e ouvir os afetados; somente após decidir.

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Entretanto, essa sequência frequentemente é invertida.

A discussão sobre a hidrovia do Tapajós e a remoção do Pedral do Lourenço ilustra bem o problema. Os potenciais benefícios logísticos do empreendimento são evidentes. Contudo, antes da decisão, é indispensável compreender seus efeitos sobre os ecossistemas aquáticos, a dinâmica do rio, a pesca e os modos de vida das populações que dele dependem. Sem esse conhecimento prévio, a avaliação dos custos e benefícios torna-se incompleta e arriscada.

O mesmo raciocínio vale para a exploração de petróleo na Margem Equatorial. O debate não deveria começar pela expectativa de arrecadação ou produção futura, mas pela identificação dos riscos socioambientais, pela análise da sensibilidade ecológica da bacia e pela capacidade de resposta a eventuais acidentes. Somente após essa avaliação é possível decidir com responsabilidade.

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Outro exemplo é a BR-319. A rodovia possui relevância econômica e estratégica inegável. Mas seus potenciais efeitos sobre o desmatamento, a ocupação irregular de terras públicas e a pressão sobre áreas do Bioma Floresta Amazônica exigem planejamento e salvaguardas compatíveis com a magnitude dos impactos envolvidos. Não basta o asfalto.

A experiência brasileira demonstra os riscos da lógica inversa. Belo Monte tornou-se símbolo das dificuldades enfrentadas quando condicionantes socioambientais precisam ser implementadas após decisões políticas já consolidadas.

Talvez o exemplo mais didático seja o Porto de Suape, em Pernambuco. Diversos estudos científicos apontaram que as profundas alterações promovidas nos ecossistemas costeiros pela implantação do complexo portuário contribuíram para mudanças ambientais associadas ao aumento dos ataques de tubarões na região metropolitana do Recife. Independentemente das controvérsias sobre a exata dimensão dessa relação causal, a principal lição permanece atual: grandes intervenções podem gerar efeitos indiretos, cumulativos e inesperados que nem sempre são percebidos no momento da decisão.

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A natureza não responde de forma linear às intervenções humanas. Alterações em rios, florestas, zonas costeiras e ecossistemas podem desencadear consequências que somente se tornam visíveis anos depois. Por isso, o estudo deve ser prévio.

O problema, portanto, não é o desenvolvimento. O problema é o improviso e o entusiasmo. Os princípios da prevenção e da precaução foram incorporados ao direito ambiental justamente para evitar que decisões potencialmente irreversíveis sejam tomadas sem conhecimento adequado de suas consequências. É uma exigência de racionalidade administrativa, segurança jurídica e responsabilidade intergeracional.

A jurisprudência do STF tem reafirmado que a proteção ambiental constitui dever constitucional vinculante e irrenunciável do Estado. Não há escolha política sujeita à conveniência dos governantes de ocasião. 

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Empreendimentos concebidos sem o adequado planejamento socioambiental tendem a enfrentar judicialização, conflitos territoriais, atrasos e aumento de custos. Paradoxalmente, a tentativa de acelerar obras pela flexibilização das salvaguardas frequentemente produz exatamente o efeito contrário.

Por isso, estudos ambientais e consultas públicas não devem ser vistos como obstáculos ao desenvolvimento, mas como instrumentos destinados a torná-lo legítimo, seguro e duradouro.

Em um país que ainda necessita de infraestrutura, energia e integração, a verdadeira escolha não está entre desenvolver e preservar. Está entre planejar ou improvisar. E nenhuma nação constrói prosperidade duradoura transformando o improviso em método de governo.

Ruy Marcelo é procurador do MP de Contas no Amazonas e Mestre em Direito Ambiental pela UEA.

Este artigo é uma colaboração do Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) com VEJA

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