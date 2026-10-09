Daniel Vorcaro surpreendentemente fortalecido pelas urnas

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O ‘Caso Master’ e as relações de Daniel Vorcaro com políticos não impediram a eleição de diversos candidatos, muitos do PL, desafiando a lógica de punição eleitoral por corrupção. O texto analisa como a polarização e as identidades políticas relativizam denúncias, dificultando que os fatos gerem efeitos nas urnas. Entenda essa nova dinâmica.

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Daniel Vorcaro está preso e, por isto, obviamente não disputou as eleições de domingo, mas delas saiu politicamente muito mais forte e legitimado pelas urnas. Dos 16 candidatos cujas relações com o banqueiro Vorcaro ou com o Banco Master foram documentadas — em encontros, viagens, negócios ou investigações —, 13 deles foram eleitos no primeiro turno. Apenas dois deles não se elegeram. O décimo sexto, Flávio Bolsonaro, está no segundo turno da eleição presidencial. Ou seja, quase 90% foram vitoriosos nas urnas.

Flávio é um caso especialmente eloquente, pois pediu mais de R$ 130 milhões a Vorcaro para produzir um filme sobre seu pai, visitou o banqueiro quando ele já usava tornozeleira eletrônica e trocou mensagens com ele até a véspera de sua prisão, terminando o primeiro turno na liderança da disputa presidencial, mas não parece ser exceção.

Dos recursos de regimes próprios de previdência de estados e municípios aplicados diretamente no Master, cerca de 80% vieram de entes administrados pelo PL. No Rio de Janeiro, onde a exposição do Rioprevidência ao ecossistema Master chegou a bilhões de reais, o partido ampliou de 11 para 15 sua bancada federal, de 17 para 21 a estadual, conquistou as duas vagas do Senado e Douglas Ruas (PL) terminou o primeiro turno a um triz de se tornar o próximo governador já na primeira rodada.

No Distrito Federal, a operação foi de outra natureza, mas de dimensão muito maior. O BRB, controlado pelo governo do bolsonarista Ibaneis Rocha (MDB), transferiu cerca de R$ 17 bilhões ao Master na compra de carteiras de crédito e o governo ainda tentou comprar o banco.

Também ali é difícil identificar punição nas urnas, pois dos 15 deputados distritais que autorizaram a aquisição, 12 tiveram sucesso eleitoral, o PL conquistou as duas vagas do Senado, aumentou sua bancada federal e tornou-se a maior bancada da Câmara Legislativa, e Celina Leão (PP), candidata do grupo bolsonarista ao governo do DF recebeu 49,93% dos votos no primeiro turno e está virtualmente eleita.

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O fenômeno tampouco é apenas local. O PL sai da eleição com 121 deputados federais — quase um quarto da Câmara — e começará 2027 com 28 dos 81 senadores, a maior bancada de um único partido no início de uma legislatura desde a Constituição de 1988.

Fundamental lembrar que o partido é liderado pelo renomado Valdemar da Costa Neto, que já cumpriu pena por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Ele comandará a distribuição da fatia mais gorda dos fundos eleitoral e partidário.

Em praticamente qualquer direção que se olhe, portanto, é difícil encontrar sinais de punição eleitoral decorrentes do caso Master. Entre os políticos relacionados a Vorcaro, entre os parlamentares que autorizaram o negócio do BRB, nos principais territórios de exposição de dinheiro público ao banco ou no desempenho nacional do partido que concentra os montantes e as relações políticas mais relevantes do caso, as urnas produziram sobrevivência — e, muitas vezes, expansão.

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Durante décadas, denúncias de corrupção tiveram força para destruir reputações, inviabilizar candidaturas e reorganizar o sistema político. Mensalão e Lava Jato ajudaram a definir eleições, enfraquecer partidos e produzir novas lideranças. A própria ascensão da direita que hoje domina o Congresso é inseparável da promessa de romper com essa história, mas em relação ao caso Master parece que alguma coisa mudou.

Não necessariamente porque o eleitor tenha se tornado tolerante à corrupção, mas talvez a corrupção tenha perdido parte de sua capacidade de funcionar como categoria moral autônoma, passando cada vez mais a ser processada através das identidades políticas: intolerável quando atribuída ao adversário, relativizada quando alcança o próprio campo.

Às vésperas da eleição, havia um sinal revelador dessa dinâmica: 34% dos brasileiros acreditavam que a maioria dos envolvidos no caso Master era de esquerda, contra 27% que os associavam à direita e, se um escândalo é percebido produto do adversário, seus custos eleitorais tendem a recair menos sobre políticos do campo com o qual o eleitor se identifica — mesmo quando eles mantêm relações objetivamente documentadas com seus personagens ou decisões.

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Num ambiente político fortemente polarizado, denúncias são imediatamente filtradas por narrativas anteriores sobre quem é corrupto, quem persegue quem e quais fontes merecem confiança. Informações que confirmam essas identidades circulam com facilidade; as que as contradizem parecem enfrentar resistência quase insuperável.

Poucas semanas antes das eleições, o INAC divulgou pesquisa realizada em parceria com o Data Folha que concluiu que para 82,7% dos entrevistados a corrupção preocupa muito ou extremamente. Mesmo assim, temos seja mensagem política do caso Master: não basta que os fatos sejam públicos para que produzam efeito eleitoral; é preciso que consigam atravessar as identidades políticas pelas quais os eleitores os interpretam.

Ou seja, a corrupção preocupa a maioria ao menos em tese, pelo menos a corrupção alheia, mas não ao ponto de inibir votos. Ela é tolerada e até normalizada em certos níveis, havendo políticos que anunciam com naturalidade que roubam, mas fazem e outros tantos que se vangloriam ser honestos por roubarem menos que os antecessores. Tristes tempos!

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Roberto Livianu, procurador de Justiça do MPSP, doutor em Direito pela USP, atualmente integra o Órgão Especial do Colégio de Procuradores, idealizou e preside o INAC. É membro da Academia

Este artigo é uma colaboração do Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) com VEJA