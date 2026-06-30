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Política

Corrupção como violação aos direitos humanos: um novo marco internacional

A mensagem que vem de Genebra é clara: a luta contra a corrupção é inseparável da luta pelos direitos humanos

Por Leopoldo Pagotto 30 jun 2026, 10h00
Sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, Suíça, em 16 de março de 2026.
Sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, Suíça, em 16 de março de 2026. (Fabrice COFFRINI/AFP)
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Em julho de 2025, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou a histórica resolução 59/6 em sua 59ª sessão: a corrupção foi reconhecida de forma explícita como um fenômeno que impacta negativamente o gozo de direitos humanos. A medida reforça uma mudança de paradigma no cenário global, proveniente do meio acadêmico que gradativamente transborda para documentos de direito internacional: corrupção não é apenas um problema de má governança, mas uma violação sistêmica que corrói a dignidade, aprofunda desigualdades e prejudica de forma desproporcional os mais vulneráveis.

A importância desta resolução não pode ser menosprezada, especialmente dado o contexto global de generalizado ataque ao combate à corrupção. A resolução, patrocinada por países de todos os continentes, incluindo o Brasil, reafirma que combater a corrupção é parte integrante da promoção e proteção dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, reconhece que a promoção de direitos e a prevenção da corrupção se reforçam mutuamente. Entre os elementos centrais, o documento destaca:

  • A necessidade de os Estados ratificarem e implementarem efetivamente a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC);
  • A proteção a denunciantes, jornalistas, sociedade civil, magistrados e advogados que atuem no combate à corrupção;
  • A garantia de transparência, acesso à informação e participação pública;
  • O papel crucial de uma imprensa livre, plural e independente;
  • O fortalecimento de instituições autônomas e do Judiciário imparcial;
  • A importância da educação, da cooperação internacional e de indicadores para medir o impacto da corrupção sobre direitos humanos.

A resolução é mais do que uma mera declaração de princípios. Ela reconhece que a corrupção reduz recursos disponíveis para todos os setores, afetando diretamente o direito à saúde, à educação, à moradia, à participação política e ao acesso à justiça. Também alerta para o efeito agravado em tempos de crise: a apropriação indevida de recursos essenciais pode colocar em risco o direito à vida e à saúde, minando a confiança nas instituições e atrasando o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável — especialmente o ODS 16, que trata de paz, justiça e instituições eficazes.

Há, ainda, um aspecto simbólico e prático que merece destaque: o texto determina que o Comitê Consultivo do Conselho de Direitos Humanos elabore um estudo com diretrizes concretas para que Estados implementem suas obrigações de direitos humanos na prevenção e combate à corrupção. Essa iniciativa cria um elo normativo que poderá, no futuro, servir de base para responsabilizações mais robustas, inclusive no plano internacional.

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O reconhecimento da corrupção como violação de direitos humanos não surgiu do nada. Diversos órgãos da ONU, bem como resoluções regionais, já apontavam a conexão. O diferencial agora é a clareza política e a densidade jurídica da mensagem. Essa nova compreensão impõe mudanças de abordagem: combater a corrupção deixa de ser apenas um dever de gestão pública e passa a ser um compromisso com a dignidade da pessoa humana.

Neste sentido, iniciativas inovadoras saem fortalecidas, como a proposta de criação de uma Corte Internacional Anticorrupção, que vem sendo defendida por juristas e organizações da sociedade civil em diferentes países. Ao reconhecer que a corrupção afeta diretamente o gozo de direitos fundamentais e que a cooperação internacional é essencial para enfrentá-la, o texto da ONU oferece respaldo político e jurídico a um tribunal que teria competência para responsabilizar criminalmente líderes e altos funcionários quando sistemas nacionais falharem em agir. Assim, abre-se espaço para que o combate à corrupção transnacional seja tratado com a mesma gravidade e estrutura institucional hoje reservada a crimes como genocídio e crimes contra a humanidade.

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No Brasil, essa perspectiva traz implicações diretas. A articulação entre políticas anticorrupção e políticas de direitos humanos pode fortalecer mecanismos de prevenção, proteção a denunciantes e transparência ativa. A integração desses campos pode também impulsionar investigações mais eficazes, inclusive quando violações atingirem populações vulneráveis, como comunidades afetadas por desvio de recursos em saúde e educação.

A mensagem que vem de Genebra é clara: a luta contra a corrupção é inseparável da luta pelos direitos humanos. Não basta punir corruptos; é preciso criar ambientes seguros para quem denuncia, assegurar que recursos públicos cheguem a quem mais precisa e garantir que a justiça funcione de forma independente. Trata-se de uma agenda que exige ação coordenada de governos, sociedade civil, imprensa, setor privado e organismos internacionais.

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A decisão do Conselho de Direitos Humanos representa um chamado à responsabilidade global. Ao reconhecer que a corrupção é, em si, um ataque à dignidade e aos direitos fundamentais, a comunidade internacional dá um passo importante rumo a um combate mais efetivo e abrangente. Agora, cabe aos Estados transformar essa afirmação em políticas concretas, garantindo que o discurso se traduza em proteção real às pessoas — especialmente às mais vulneráveis.

Leopoldo Ubiratan Carreiro Pagotto é advogado em compliance e anticorrupção, mestre e doutor em Direito Econômico pela USP, MSC in Regulation pela LSE. Foi presidente do Comitê Anticorrupção da IBA e, atualmente, é membro do Advisory Board da Integrity Initiatives Internacional.

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Este artigo é uma colaboração do Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) com VEJA

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