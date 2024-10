Após rombo milionário, Unimed Niterói busca liminar no STJ

A Unimed Niterói, após um rombo de 159 milhões de reais da atual administração e derrotas sucessivas no Tribunal de Justiça do RJ, está buscando uma liminar no STJ, para impedir que seus médicos associados possam realizar uma assembleia para discutir e deliberar acerca dos atos da atual gestão. O caso está com o ministro Marco Aurélio Belize.